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Bingöl'de narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 840 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 840 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı