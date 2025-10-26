Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD Arama ve Kurtarma ekiplerinin başarılı müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Murat Nehri kıyısında mahsur kalan vatandaşların durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan dikkatli ve koordineli çalışma sonucu vatandaşları bulundukları yerden kurtardı.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü yetkilileri, muhtemel tehlikelere karşı vatandaşların su kenarlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, tüm ekiplerin 7/24 hazır durumda olduğunu ifade etti. - BİNGÖL