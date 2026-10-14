Haberler

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı çalışmasında 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı çalışmasında 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda "motosiklet hırsızlığı" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı

Sinan Engin, ''Taraftar fena yapar'' deyip Galatasaraylı yıldızı haşladı
İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var, tam 4 bin 700 yıllık

Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı da gözaltında