Bingöl'de motosiklet hırsızlığı çalışmasında 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı çalışmasında 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda "motosiklet hırsızlığı" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı