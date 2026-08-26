Bingöl’de motosiklet hırsızı tutuklandı
Bingöl’de motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bingöl'de motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı