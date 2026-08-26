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Bingöl’de motosiklet hırsızı tutuklandı

Bingöl’de motosiklet hırsızı tutuklandı
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Bingöl’de motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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