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Minibüs takla attı: 1 yaralı

Minibüs takla attı: 1 yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Sudurağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Bingöl istikametine seyir halinde olan 76 DE 929 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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