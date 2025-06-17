Bingöl'de Mini Hortum Tarım Alanında Hasara Neden Oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen mini hortum, çiftçilerin tarlada topladığı otları havaya uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çiftçiler, emeklerinin bu şekilde heba olmasına çaresizce tanıklık etti.
Bingöl'de hortum otları uçurdu
BİNGÖL - Bingöl'de çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu.
Olay, Solhan ilçesi Yenidal köyü Ziyaret mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çıkan mini hortum, çiftçilerin topladığı otları uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çiftçiler topladıkları otların uçmasını çaresizce izledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa