Bingöl'de Mini Hortum Tarım Alanında Hasara Neden Oldu

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen mini hortum, çiftçilerin tarlada topladığı otları havaya uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çiftçiler, emeklerinin bu şekilde heba olmasına çaresizce tanıklık etti.

Bingöl'de hortum otları uçurdu

BİNGÖL - Bingöl'de çıkan hortum, tarlada çiftçilerin topladığı otları uçurdu.

Olay, Solhan ilçesi Yenidal köyü Ziyaret mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çıkan mini hortum, çiftçilerin topladığı otları uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çiftçiler topladıkları otların uçmasını çaresizce izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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