Bingöl'de Lüks Araç Seyir Halindeyken Alev Aldı

Bingöl'de lüks bir araç, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kültür Mahallesi Afatlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki BMW marka 34 NBP 765 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç, kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL