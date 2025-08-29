Bingöl'de Lüks Araç Seyir Halindeyken Alev Aldı
Bingöl'ün Kültür Mahallesi'nde seyir halindeki bir BMW marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'de lüks bir araç, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kültür Mahallesi Afatlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki BMW marka 34 NBP 765 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç, kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa