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LGS heyecanı Bingöl'de de yaşandı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav Bingöl'de iki oturum halinde yapıldı. Öğrencilere 90 soru yöneltilirken, okul çevrelerinde trafik önlemleri alındı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Bingöl'de öğrenciler ve aileleri heyecan dolu anlar yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2026 LGS, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik ve giriş belgeleriyle salonlara alınırken, veliler ise okul çevrelerinde çocuklarını bekledi.

Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrencilere 75 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı, 80 dakika süre tanındı. Sınavda toplam 90 soru soruldu.

Bingöl'de sınava girilecek okulların çevresinede gerekli tedbirler alındı, okul çevresinedeki yollar sınav anında trafiğe kapatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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