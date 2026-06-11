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Lastiği patlayan araç refüjdeki direği devirdi: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç refüjdeki direği devirdi: 1 yaralı
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Bingöl-Diyarbakır karayolunda lastiği patlayan hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de lastiği patlayan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Aftor İnali Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.S. kontrolündeki 12 MA 0154 plakalı hafif ticari araç, Bingöl istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak direği deviren araç, daha sonra karşı şeride geçti. Şans eseri o sırada karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Bir süre ilerleyen araç daha sonra durabildi. Kazada araçta bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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