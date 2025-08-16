Bingöl'de Kırsal Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Yazgünü köyünde başlayan yangın, orman işletme müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Kiğı ilçesi Yazgünü köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL
