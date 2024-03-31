Bingöl'de kaza: 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Solhan- Bingöl karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tekin Ç. idaresindeki 34 FG 9253 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL