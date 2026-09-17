Bingöl’de kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

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Bingöl'de kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ortaçanak köyü kırsalındaki dağlık bölgede M.R.K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. M.R.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı