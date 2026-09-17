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Bingöl’de kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

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Bingöl’de kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu
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Bingöl’de kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Bingöl'de kaybolan 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ortaçanak köyü kırsalındaki dağlık bölgede M.R.K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. M.R.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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