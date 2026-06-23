Akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor.

Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada suyun karşısına geçmek için Sarım Çayı'na giren Vedat Karabulut, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. İhbarın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Bingöl AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. Çalışmalara AFAD, jandarma, su altı arama kurtarma ekipleri, sağlık ve diğer destek ekiplerinden oluşan toplam 135 personel katılıyor. Vedat Karabulut'a ulaşılması için bölgede yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı