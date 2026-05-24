Kayalıklarda mahsur kalan 2 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Bingöl'de Kurudere Barajı bölgesinde kayalıklarda mahsur kalan iki vatandaş, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.

Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Kurudere Köyü altında bulunan baraj bölgesinde iki vatandaşın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulundukları noktadan güvenli şekilde alınan iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ekiplerin bölgede gerekli kontrolleri yaptığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı