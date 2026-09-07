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Bingöl'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Bingöl'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
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Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde, 12 AAC 513 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 513 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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