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Bingöl'de Kaçırma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Kaçırma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de bir kişinin zorla araca bindirilmesi olayı sonrasında yapılan polis çalışmalarıyla şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından, Eski Kadın Doğum Hastanesi'nde hırsızlık yapan 3 şahıs da yakalandı.

Bingöl'de bir şahsı zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tanımadığı şüpheli şahıs tarafından plakasını bilmediği bir araca zorla bindirildi. Ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Eski Kadın Doğum Hastanesi binasının içerisinde hırsızlık amaçlı şahısların bulunduğu bilgisi üzerine ekiplerce yapılan çalışmada çalınan malzemelerin toplu halde olduğu görüldüğü ve kaçmaya çalışan 3 şüphelinin ise yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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