Bingöl'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1,696 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bin 696 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 7 farklı noktada toplam; bin 696 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL