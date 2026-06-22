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Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu, silah ve kaçak göçmenlere yönelik işlemler yapıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 6 yıl 4 ay, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, "Basit Yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay ve "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalarda 27 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 15 bin 831 kök kenevir bitkisi, 24 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet 9 milimetre tabanca, 12 adet 9 milimetre fişek, 5 av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişiye toplam 82 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.

Söz konusu olaylarda yakalanan 30 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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