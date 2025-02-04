Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 6 Tüfek Ele Geçirildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, merkez ve Genç ilçesi sınırları içinde 6 adet av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 adet tüfek ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkez ve genç ilçesi sınırları içerisinde icra edilen çalışmalar neticesinde 6 adet av tüfeği, 25 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa