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Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 6 Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 6 Tüfek Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, merkez ve Genç ilçesi sınırları içinde 6 adet av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 adet tüfek ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkez ve genç ilçesi sınırları içerisinde icra edilen çalışmalar neticesinde 6 adet av tüfeği, 25 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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