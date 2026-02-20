Haberler

Bingöl'de aranan 6 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 13-20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonda aranan 6 şahsı yakaladı. Şüpheliler tutuklanırken, 41 gram esrar, 128 kilogram kıyılmış tütün ve 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl jandarma ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmada, aranan 6 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 13-20 Şubat 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 6 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı tarihler arasında asayiş, TEM, KOM, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında 26 olaya müdahale edildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 41 gram esrar maddesi, 128 kilogram kıyılmış tütün ve 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu olaylarda toplam 27 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

