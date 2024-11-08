Bingöl'de Jandarma Operasyonu: PKK Sığınakları Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak içerisinde muhtelif cins ve miktarlarda yaşam malzemesi ele geçirildi. - BİNGÖL