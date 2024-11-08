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Bingöl'de Jandarma Operasyonu: PKK Sığınakları Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak içerisinde muhtelif cins ve miktarlarda yaşam malzemesi ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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