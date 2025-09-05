Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yolçatı mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 kilo 892 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa