Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli ise tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yolçatı mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 kilo 892 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİNGÖL