Haberler

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Yolçatı mevkiinde düzenlediği operasyonda 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli ise tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yolçatı mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 kilo 892 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Galatasaray'dan Barış krizini kökten çözecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.