Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 1410 Kök Kenevir ve Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 1410 Kök Kenevir ve Tabanca Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1410 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve mühimmatı ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi yakalanırken, diğerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bin 410 kök keneverie bitkisi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 1410 kök kenevir bitkisi 1 adet tabanca 1 adet şarjör 6 adet fişek ele geçirilmiştir. Olaya karışan 2 şüpheli şahıstan biri yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş olup; kimliği tespit edilen diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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