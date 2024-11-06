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Bingöl'de Jandarma, 7 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirdi

Bingöl'de Jandarma, 7 Kilo 150 Gram Esrar Ele Geçirdi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda 7 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirdi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada dere yatağı içerisinde çalılıklar arasına gizlenmiş olarak 7 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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