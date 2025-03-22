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Bingöl'de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 9 yaralı

Bingöl'de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 9 yaralı
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Bingöl'de işçileri taşıyan Mercedes marka transit, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Bingöl'de işçileri taşıyan Mercedes marka transit, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehitköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçiler taşıyan plakası öğrenilemeyen Mercedes marka transit, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araç, iş makinelerinin bölgeyi temizlemesinin ardından çekici yardımı ile bulunduğu yerden alındı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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