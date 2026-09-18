Bingöl’de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl’de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl’de iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında "İş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçunu işlediği belirlenen 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik emniyet tedbirlerinin ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.