Bingöl'de İkili Deprem: 4,4 ve 3,6 Büyüklüğünde Sarsıntılar

Bingöl'de İkili Deprem: 4,4 ve 3,6 Büyüklüğünde Sarsıntılar
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler ilçe halkını korkuttu, ancak herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı açıklandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yarım saat sonra merkez üssü yine Kiğı olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Peş peşe meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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