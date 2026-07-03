Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
Bingöl merkez Kültür Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı