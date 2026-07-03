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Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
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Bingöl merkez Kültür Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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