Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis uygulama noktası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BND 155 plakalı otomobil ile 06 H 1622 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerinden biri yoldan çıkarak bahçeye savruldu.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı