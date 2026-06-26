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Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis uygulama noktası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BND 155 plakalı otomobil ile 06 H 1622 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerinden biri yoldan çıkarak bahçeye savruldu.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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