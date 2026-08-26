Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklama ve 28 Olaya Müdahale

Bingöl'de jandarma ekiplerince arasında yürütülen çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalarda 28 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 1.661 kök kenevir/skunk bitkisi, 2 kilo 58 gram esrar, 5,5 kilo amonyum nitrat, çeşitli silah ve mühimmat ile 250 kilo tütün ve 280 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 27 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı