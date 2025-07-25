Bingöl'de Hurda Yüklü Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bingöl'de Hurda Yüklü Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bingöl-Karlıova yolu Elmalı köyü yakınlarında hurda yüklü pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de hurda yüklü pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl- Karlıova yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda yüklü bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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