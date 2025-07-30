Bingöl'de Hırsızlık Şüphelisi İnternetten Satış Yaparken Yakalandı

Bingöl'de Hırsızlık Şüphelisi İnternetten Satış Yaparken Yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri internet üzerinden çaldığı ürünleri satan bir şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada hırsızlanan ürünler ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çaldığı ürünleri internet üzerinden satan şüpheli yakalandı. Şüpheli işlemelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Mdürülüğü'den yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerimizin titiz çalışmaları neticesinde, bahse konu hırsızlık olayıyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri neticesinde, şüpheli şahsın soğutucu ürünlerini çaldığı ve internet üzerinden satışa sunduğu tespit edilmiş olup, hırsızlanan ürünler ile birlikte şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde yapılan ev aramasında, 19 adet vantilatör, 2 adet süpürge, 4 adet kamp sandalyesi, 1 adet davul fırın, 1 adet çelik termos ele geçirilerek müştekilere teslim edilmiştir. Bahse konu şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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