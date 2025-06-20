Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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