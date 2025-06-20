Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa