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Bingöl'de Halk Pazarında Hırsızlık Olayı: 5 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Halk Pazarında Hırsızlık Olayı: 5 Şahıs Yakalandı
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Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi'nde halk pazarında meydana gelen hırsızlık olayında, 5 kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, çalınan ziynet eşyaları ve parayı bularak sahibine teslim etti.

Bingöl'de halk pazarında vatandaşın bilezik, küpe ve parasını çalan 5 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde kurulan halk pazarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Asayiş ekiplerinin titiz çalışması neticesinde 2 adet 30 gram bilezik, 1 adet küpe, 2 bin 400 lira bulundu. Ziynet eşyalar ile para sahibine teslim edilirken, şüpheli 5 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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