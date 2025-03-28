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Bingöl'de Hakkında Arama Kaydı Bulunan 10 Kişi Yakalandı

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı. 5 kişi tutuklanırken, diğer 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 10 kişi yakalandı. Şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i hakkında da adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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