Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gıda yüklü bir tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gıda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Boncukgöze köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gıda yüklü tır, devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipler, kazayla ilgili incelme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
