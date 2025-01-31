Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

Bingöl'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, bir vatandaşı 132 bin 900 lira dolandırdıktan sonra Tekirdağ'da yakalandı. Şahıs, Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 132 bin 900 lirasını dolandıran şüpheli, Tekirdağ'da yakalandı. Şahıs, getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir vatandaşın 132 bin 900 lirasını dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da yakalandı. Bingöl'e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.