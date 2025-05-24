Bingöl'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

Bingöl'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada baba ölürken, eşi ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. 80 AAB 079 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Anıl Edis'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken eşi Esra Edis (31) ve 1 yaşındaki Metehan Edis de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Anıl Edis'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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