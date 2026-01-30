Haberler

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bingöl'de bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Bingöl'de 5 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda aşağı düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Fatma Baylaz, kar kütlesi altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
