Çatıdan kar kütleleri düştü: Bir şahıs koşarak saniyeler içerisinde kurtuldu
Bingöl'de 2 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, saniyelerle bir vatandaşın hayatını kurtardığı anlara neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bingöl'de 2 katlı binanın çatısında çözülen kar kütlesi aşağı düştü. Bir şahsın saniyelerle koşarak kurtulduğu ve bir aracın zarar gördüğü o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda aşağı düştü. Bu sırada bir şahıs son anda durarak, diğer bir şahıs ise ikinci kar kütlesinden koşarak kurtuldu. Şahsın saniyelere kurulduğu ve 1 aracın da zarar gördüğü olay, iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Bir vatandaş saniyeler içerisinde kurtuldu"

Olayı anlatan bölge esnafı Abdullah Baykara, "Akşam saat 22.00 sıralarında çatıdan ciddi anlamda kar düştü. Bir aracın ön tamponuna düştü. İkinci bir kar düşüşü de oldu. Bir vatandaş saniyeler içerisinde kurtuldu" dedi. - BİNGÖL

