Bingöl'de Çalıntı Motosikletle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Çalıntı Motosikletle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri, çalıntı motosikletle yakalanan ve birçok suç kaydı bulunan bir şüpheliyi tutukladı.

Bingöl'de polis ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı çaldığı motosikletle birlikte yakaladı. Hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.