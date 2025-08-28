Bingöl'de Çalıntı Motosikletle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı çaldığı motosikletle birlikte yakaladı. Hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL