Bingöl’de çalınan 234 paket sigarayla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de bir iş yerinden çalınan 234 paket sigarayla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli tespit edildi. Operasyonda çalındığı belirlenen 234 paket sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı