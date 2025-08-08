Bingöl'de Boğulma Vakası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bingöl'de serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Ağaçeli köyü Gülbahar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki Muhammet Hattemi Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu çocuğun cansız beden sudan çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerini yerinde takip eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Allah Bingöl'ümüze bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Merhumun ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Bingöl'de yaklaşık 10 yıldır boğulma vakası yaşanmadığını belirten Vali Usta, vatandaşlara da, "Özelliğini bilmediğiniz yerlerde lütfen suya girmeyin" uyarısında bulundu. - BİNGÖL