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Bingöl'de Aranan 35 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Aranan 35 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan 35 şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan zanlılar ve ifadeye çağrılan şüpheliler yer alıyor.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 'Yağma ve Mala Zarar Verme', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama', 'Hırsızlık', 'Özel Hayatın Gizliliği' suçları olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 zanlı ile ifadeye yönelik aranması bulunan 21 şüpheli olmak üzere 35 şahıs yakalandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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