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Bingöl'de aranan 20 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edildi

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Bingöl'de aranan 20 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edildi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda aranan toplam 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edilirken 14 şahıs adli mercilere intikal ettirildi, adli yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan toplam 20 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 8 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi. Öte yandan adli yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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