Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde 3'ü kesinleşmiş hapis cezası, 11'i ifadelerinin alınmasına yönelik olmak üzere toplamda 14 aranan şüpheliyi yakaladı. Huzur ve güven ortamının korunması amacıyla çalışmalar devam edecek.

Bingöl'de bir hafta içerisinde aranan 14 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda son 1 hafta içerinde 3'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 11'i ifadelerinin alınmasına yönelik olmak üzere aranan 14 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
