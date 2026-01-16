Bingöl'de 14 aranan şahıs yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde 3'ü kesinleşmiş hapis cezası, 11'i ifadelerinin alınmasına yönelik olmak üzere toplamda 14 aranan şüpheliyi yakaladı. Huzur ve güven ortamının korunması amacıyla çalışmalar devam edecek.
Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BİNGÖL
