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Bingöl'de Aranan 11 Kişi Yakalandı

Bingöl'de Aranan 11 Kişi Yakalandı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunan 11 şahsı düzenlenen uygulamalarda yakaladığını açıkladı. Emniyet, çalışmaların süreceğini belirtti.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada haklarında ifadeye ve para cezasına yönelik aranması bulunan 11 şahsın yakalandığı belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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