Bingöl'de 600 fişek ele geçirildi: 1 tutuklama
Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 600 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 600 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 600 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli,sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı