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Bingöl'de 600 fişek ele geçirildi: 1 tutuklama

Bingöl'de 600 fişek ele geçirildi: 1 tutuklama
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Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 600 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 600 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 600 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli,sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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