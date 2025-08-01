Bingöl'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Bingöl'de apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİNGÖL