Haberler

Bingöl'de 95 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda aranan 95 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 54 ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda aranan 95 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 95 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yine son bir ay içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 54 şahsın yakalandığı, 37 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 486 adet fişek, 17 adet tüfek ve 51 adet kartuş olmak üzere toplam 54 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 537 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.